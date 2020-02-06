В Китае от голода умер парень с ДЦП, потому что ухаживавшего за ним отца отправили на карантин
В Китае умер мальчик, больной ДЦП из-за того, что отца, который ухаживал за мальчиком, отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус.
В Китае уволили с должностей двоих чиновников, которые отправили на карантин отца мальчика с церебральным параличом, пишет BBC.
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Отец был единственным, кто ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чен умер в прошлую среду, через неделю после того, как его отца и брата изолировали из-за подозрения инфицирования коронавирусом.
За все это время мальчика кормили всего два раза.
Своих должностей лишились секретарь местного комитета Компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.
По данным местных СМИ, отец мальчика разместил призыв о помощи в китайской соцсети Weibo. Он рассказал, что его сын, страдающий ДЦП, не способен самостоятельно передвигаться и заботиться о себе, остался без воды и еды. Но это не спасло парня.
Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 6 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 565 человек. Общее количество инфицированных – более 28 000 человек по всему миру.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
Правда и мифы о коронавирус/ Инфографика 24 канала
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