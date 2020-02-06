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В Китае от голода умер парень с ДЦП, потому что ухаживавшего за ним отца отправили на карантин

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Парень остался без присмотра из-за того, что отца и брата забрали на карантин из-за коронавируса / WEIBO

В Китае умер мальчик, больной ДЦП из-за того, что отца, который ухаживал за мальчиком, отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус.

В Китае уволили с должностей двоих чиновников, которые отправили на карантин отца мальчика с церебральным параличом, пишет BBC.

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Отец был единственным, кто ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чен умер в прошлую среду, через неделю после того, как его отца и брата изолировали из-за подозрения инфицирования коронавирусом.

За все это время мальчика кормили всего два раза.

Своих должностей лишились секретарь местного комитета Компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.

По данным местных СМИ, отец мальчика разместил призыв о помощи в китайской соцсети Weibo. Он рассказал, что его сын, страдающий ДЦП, не способен самостоятельно передвигаться и заботиться о себе, остался без воды и еды. Но это не спасло парня.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 6 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 565 человек. Общее количество инфицированных – более 28 000 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Правда и мифы о коронавирус/ Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье Лечение
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