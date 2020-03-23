В Китае отчитались о состоянии добровольцев, которым ранее ввели вакцину против коронавируса

В бывшем эпицентре вспышки коронавируса, а именно в городе Ухань, вакцину против коронавируса ввели трем группам добровольцев.

После того, как фармацевтическая компания CanSino Biologic получила разрешение, испытания вакцины начались 19 марта, сообщает South Morning Post.

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После введения вакцины участникам необходимо провести на карантине 14 дней. Ученые отмечают, что доклинические испытания должны закончиться до конца следующего месяца.

Что известно о состоянии добровольцев после введения вакцины?

Действие вакцины проверяют на 108 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Они уже рассказали о своем самочувствии после введения препарата.

Некоторые участники поделились, что у них поднялась температура и возникла диарея, но вместе с тем отметили, что побочные эффекты прошли быстро.

По состоянию на 23 марта в мире зафиксировано 341 722 случая заражения коронавирусом и 14 765 смертей. Самая тяжелая ситуация в Италии, где количество умерших от болезни стало большим, чем в Китае.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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