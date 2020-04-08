В Китае открыли город Ухань после 2 месяцев жестокого карантина: фото и видео
Китайский город Ухань, который первым стал эпицентром вспышки коронавируса, закрыли еще 23 января. В связи со снижением заболеваемости, 8 апреля людям разрешить выезжать из города.
В Ухане более двух месяцев действовал запрет на въезд и выезд, из-за чего много людей, которые оказались там, не могли покинуть город.
К теме Из Уханя позволили выезжать после 2 месяцев изоляции
Теперь, в первую очередь, уехать из города смогут здоровые люди – те, у которых есть код "зеленый" в приложении для мониторинга здоровья.
Кроме того, в этот же день общественный транспорт города тоже возобновил работу. Правда, пассажира пропустят в транспорт, если он продемонстрирует QR-код для подтверждения состояния здоровья.
Также на 8 апреля в Ухане запланировано 200 авиарейсов, которые вывезут из города около 10 тысяч человек.
Ухань открыли: репортаж AP
Также работникам отраслей позволили выйти на работу. Прежде всего тем, кто занимается изготовлением медицинских и других товаров для повседневной жизни, а также тем людям, которые имеют влияние на национальные и международные цепи поставок.
Отметим, что учебные заведения города еще не возобновили работу.
Больше фото открытого Ухань с твиттера:
Смотрите видео торжественного открытия города Ухань: Голос Америки
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