В Китае пересчитали количество смертей от коронавируса: число жертв в Ухане резко подскочило

В китайском Ухане, откуда по миру начался распространяться коронавирус, возросло количество жертв от коронавируса почти вдвое.

Как сообщает BBC, власть Уханя решила перечислить количество летальных случаев.

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До последнего времени число погибших в Китае составляло 3 342 человека, однако, по уточненным данным оно подскочило до 4 632. Таким образом, число жертв от COVID-19 возросло почти в 1,5 раза. Число зарженных составляет 82 692 человека.

Что касается самого Уханя, то в обновленной отчетности появились данные о 1 290 новых жертвах. В общем от COVID-19, по официальной информации, здесь умерли 3 869 человек. А число инфицированных выросло на 325 человек до 50 333. Заметим, что ранее сообщалось о 2 579 смертях в Ухане. Население Уханя – почти 11 миллионов человек.

Власть Китая провела перерасчет, поскольку точность данных о коронавирусе в Китае поставили под сомнение как за рубежом, так и сами граждане КНР. Обнародовав обновленные данные, китайские чиновники уверяют, что никакого сокрытия реальных цифр не было.

В заявлении говорится, что "на раннем этапе эпидемии несколько медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к единой информационной системе по профилактике и контролю за распространением заболевания". Кроме того, по убеждению властей, больницы были перегружены, а медицинский персонал был занят лечением. Также объективно, некоторые отчеты были предоставлены с опозданием, какую-то информацию. потеряли, а некоторые данные были ошибочными.

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