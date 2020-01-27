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В Китае всего за 16 часов построили корпус больницы для больных коронавирусом: фото

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Больница для лечения коронавируса в Китае / Getty Images

Первый корпус больницы построили за 16 часов. Известно, что для пациентов ее окончательно откроют 2 февраля.

Первое крыло больницы завершили 27 января. Для строительства этого корпуса строителям понадобилось всего 16 часов, сообщает People's Daily.

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Известно, что новое учреждение начали строить тогда, когда появились сообщения о дефиците мест в больницах, в которые привозили людей из-за вспышки заболевания.

Эта больница специально создана для людей с коронавирусом 2019-nCoV, и в ней будет от 700 до 1000 коек.


Первое крыло больницы для пациентов с коронавирусом / Twitter

Смотрите видео, как строят больницу для больных коронавирусом в Ухане:

Добавим, что мэр Ухане Чжоу Сяньван признал, что информация относительно коронавируса передавалась неоперативно, поэтому он готов уйти в отставку.

Что известно про китайский коронавирус

По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 82 человека. Общее количество инфицированных – около 3000 человек по всему миру.

  • В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.
  • Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ-2019-nCoV.
  • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 миллиарда человек.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • В аэропортах ряда стран, учитывая Украину, дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.
  • Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сейчас он в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США, Канаде и Камбодже.
  • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили про опасения пандемии.

Как сейчас выглядят места, где идентифицируют коронавирус: видео

 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Китай Здоровье Коронавирус 2020 Здоровая жизнь Больница
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