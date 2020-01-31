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В Китае проверили на коронавирус 102000 человек за день, количество больных значительно возросло

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Коронавирус 2020 унес жизни уже 213 человек / Фото Mark Schiefelbein, AP

Коронавирус 2020 года в Китае унес жизни уже 213 человек. В четверг, 30 января, обследовали еще 102 тысячи подозрительных случаев, из них зараженными штаммом 2019-nCoV оказались 1982 человека. В общем больных уже почти 10 тысяч.

В Китае 30 января зафиксировали еще 43 смертельных случая в результате заражения коронавируса 2019-nCoV. Последние новости о ходе эпидемии опубликовал государственный комитет КНР по охране здоровья.

Между тем ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса

Последняя информация такая: от нового типа вируса погибли 213 человек, а 9692 – заражены.

  • Только за один день 30 января китайцы проверили более 102000 подозрительных случаев, подтвердили коронавирус nCoV в 1982 человек. 

Из хороших новостей: 47 человек вылечили и выписали из больницы. Всего за время эпидемии из больниц выписали 171 пациента.

Важно!

► Число жертв за сутки 30 января выросла на четверть. 
► Количество зараженных – на 20%

Количество зараженных 2019-nCoV уже больше, чем за всю эпидемию вируса SARS в 2002 и 2003 годах (тогда было больными примерно 8,5 тысячи человек).

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV 2020: главное

  • Эпидемия началась в декабре 2019 году в китайской провинции Ухань. 
  • 11 января 2020 года Китай объявил о первой смерти от нового вируса 2019-nCoV, который вызывает тяжелую пневмонию (воспаление легких). 
  • По состоянию на 31 января умерли 213 человек, большинство – пожилые люди, которые имеют сопутствующие заболевания, например Паркинсона или диабет. 
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
  • Однако случаи заражения вирусом подтвердили в более чем 15 странах мира, среди них есть и европейские. 
  • Сейчас в Китае закрыты ряд городов-миллионников, в некоторых районах объявлено военное положение.

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Мифы и правда о коронавирус 2019-nCoV / Инфографика 24 канала

К теме: В Китае ввели уголовное наказание за несоблюдение карантина и отказ лечения коронавируса

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Китай Лечение Коронавирус 2020 Медицина Здоровье
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