В Китае рассказали, когда Ухань полностью очистится от коронавируса

Ухань возвращается к привычной жизни после эпидемии коронавируса. В Китае впервые за время пандемии не зафиксировали ни одного нового случая заражения внутри страны. Однако власти все еще будут выполнять действия, чтобы контролировать вирус. Полностью очистить город от инфекции надеются до конца марта.

О перспективах полного исчезновения коронавируса в городе, который считают эпицентром его распространения, рассказал один из ведущих вирусологов Китая Ли Ланьцзюань, пишет China Daily.

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По его словам, Ухань сможет полностью очиститься от инфекции до конца марта 2020 года.

После того, как блокада города будет ослаблена, власть все еще должна строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом,

– отметил Ланьцзюань.

Это нужно, чтобы предотвратить возможные новые вспышки коронавируса.

К слову, в Китае впервые за время пандемии не зафиксировали ни одного нового случая заражения внутри страны. В то же время обнаружили коронавирус в 34 человек, которые прибыли в Китай из других стран.

Основное о коронавирусе в Китае

Китай стал страной, в которой впервые зафиксировали коронавирус. Он больше всего пострадал от недуга. Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а умерли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.

заражения инфекцией, а умерли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек. Однако пик эпидемии там уже прошел . От коронавируса излечились почти 70 тысяч инфицированных.

. От коронавируса излечились почти 70 тысяч инфицированных. Теперь Китай помогает и другим странам, которые охватил коронавирус. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия.



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