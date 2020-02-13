В Китае разработали тест-систему для выявления коронавируса, которая похожа на компьютерную мышь
Китайские исследователи разработали портативную систему обнаружения подозрений на случаи нового вида коронавируса COVID-19, который распространился из города Ухань.
Устройство сможет быстро выявлять случаи заболевания, пишет издание Xinhuanet.
Читайте также: Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
Система похожа на компьютерную мышь. Она имеет внутренне интегрированный модуль точного обнаружения, который эквивалентен точности больших лабораторных приборов.
Для того, чтобы определить, есть ли у человека коронавирус, устройство проверяет кровь из пальца. Результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться для мониторинга эпидемии и раннего предупреждения, а также передаваться в правительственные ведомства.
"Эта система может применяться в больницах и позволяет избежать перекрестного заражения, вызванного централизованным обследованием", – информирует исследователь Ду Канг.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.