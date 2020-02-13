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В Китае разработали тест-систему для выявления коронавируса, которая похожа на компьютерную мышь

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В Китае разрабатывают тест-систему для выявления коронавируса / xinhuanet.com

Китайские исследователи разработали портативную систему обнаружения подозрений на случаи нового вида коронавируса COVID-19, который распространился из города Ухань.

Устройство сможет быстро выявлять случаи заболевания, пишет издание Xinhuanet.

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Система похожа на компьютерную мышь. Она имеет внутренне интегрированный модуль точного обнаружения, который эквивалентен точности больших лабораторных приборов.

Для того, чтобы определить, есть ли у человека коронавирус, устройство проверяет кровь из пальца. Результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться для мониторинга эпидемии и раннего предупреждения, а также передаваться в правительственные ведомства.

"Эта система может применяться в больницах и позволяет избежать перекрестного заражения, вызванного централизованным обследованием", – информирует исследователь Ду Канг.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Китай Медицина
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