В Китае резко снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Китае зафиксировали всего 19 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

О минимальном количестве новых больных за сутки с января сообщил президент Китая Си Цзиньпин из эпицентра распространение коронавируса – из Уханя, пишет South China Morning Post.

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За последние сутки количество больных коронавирусом продолжило снижаться, на материковом Китае подтвердили 19 новых случаев заражения.

К тому же, в Ухане закрыли последнюю переоборудованную больницу для лечения пациентов с Covid-19 с легкими симптомами. Власти Китая сообщили, что на данный момент эпидемию удалось взять под контроль.

Между тем в Италии обнаружили 1797 новых случаев заражения за сутки, а общее количество – 9172.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысячи человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

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