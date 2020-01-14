В Китае робот успешно провел операцию по протезированию

В китайской больнице при Пекинском объединенном медицинском колледже робот-хирург, который называется Hurwa, успешно провел сложную операцию по замене коленного сустава.

Так, полная замена коленного сустава является сложной технически операцией, которая при удачном проведении поможет в лечении заболеваний коленного сустава на поздней стадии и даст пациентам возможность быстро восстановиться.

Читайте также: Важнейшие открытия в медицине в 2019 году

По словам руководителя группы хирургических операций Лина Цзи, операция, которая длилась около четырех часов, прошла "более легко, чем ожидалось". Интересно то, что накануне робот провел тренировочную пробную операцию, которая была произведена в течение 20 минут.

Робот-хирург был разработан в Китае и может с точностью выполнять функции человека во время операции.

Робот сделает общую операцию по протезированию коленного сустава более стандартизированной, точной, минимально инвазивной, эффективной и разумной, что поможет большему количеству врачей помогать широкому кругу пациентов,

– отмечают медики.

Робот Hurwa / club.6parkbbs.com

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.