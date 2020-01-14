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В Китае робот успешно провел операцию по протезированию

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В Китае робот успешно провел операцию по протезированию

В китайской больнице при Пекинском объединенном медицинском колледже робот-хирург, который называется Hurwa, успешно провел сложную операцию по замене коленного сустава.

Так, полная замена коленного сустава является сложной технически операцией, которая при удачном проведении поможет в лечении заболеваний коленного сустава на поздней стадии и даст пациентам возможность быстро восстановиться.

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По словам руководителя группы хирургических операций Лина Цзи, операция, которая длилась около четырех часов, прошла "более легко, чем ожидалось". Интересно то, что накануне робот провел тренировочную пробную операцию, которая была произведена в течение 20 минут.

Робот-хирург был разработан в Китае и может с точностью выполнять функции человека во время операции.

Робот сделает общую операцию по протезированию коленного сустава более стандартизированной, точной, минимально инвазивной, эффективной и разумной, что поможет большему количеству врачей помогать широкому кругу пациентов,
– отмечают медики.

Робот Hurwa / club.6parkbbs.com

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Медицина Китай Техно Искусственный интеллект робототехника
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