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В Китае снова заработали рынки, где продают диких животных для еды: фото

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Рынки с дикими животными в Китае / lepestriny.livejournal.com

После того, как в Китае закончился карантин, люди начали возвращаться к обычной жизни. Но вспышка коронавируса ничему не научила китайцев – снова заработали рынки на которых продают диких животных.

Уже открыто рынок в Гуйлинь на юго-западе Китая и в Дунгуань на юге, сообщает Daily Mail.

Также по теме: Китай запретил есть диких животных из-за вспышки коронавируса

Выглядят эти рынки, как и до эпидемии: полная антисанитария, животные в грязных ржавых клетках и множество сомнительного товара: скорпионов и ящериц, как средств народной медицины.


Рынки с дикими животными в Китае / China Morning Post

Журналисты отмечают, что на рынке присутствует такой ассортимент, как и до вспышки пандемии, только теперь присутствует охрана, которая запрещает делать фото.


Власти ранее запретили есть диких животных / China Morning Post

Также продают и летучих мышей. Напомним, что основной версией передачи коронавируса к человеку, являются именно летучие мыши.

В Китае их используют как "лекарство" и варят из них суп. Рукокрылые благодаря особой иммунной системе способны быть носителями одновременно сотен вирусов, но не болеть. Однако прекрасно передают эти вирусы всем вокруг.


На рынках продают и летучих мышей / Daily Mail

Ранее власти Китая запретили есть диких животных, это произошло в конце января. Всем нарушителям грозила уголовная ответственность. Непонятно, куда сейчас смотрят власти.

Первой больной COVID-19 была женщина, которая работала именно на таком рынке в Ухане.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Китай Мир животных Лечение
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