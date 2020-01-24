В Китае строят отдельную больницу для инфицированных коронавирусом

Китай спешит построить новую больницу в течение 6 дней для лечения пациентов, зараженных новым видом смертельного коронавируса. Неизвестный возбудитель стал причиной смерти 26 человек.

Об этом сообщает издание Medical Express. Поскольку в Ухане растет количество больных людей, китайские власти пытаются открыть больницу до 3 февраля, чтобы сдержать распространение вируса.

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В медицинском учреждении в 25 000 квадратных метров будет размещена 1 000 коек. Строительство началось тогда, когда появились сообщения о дефиците мест в больницах, в которые привозили лечить людей из-за вспышки заболевания.

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В источнике говорится, что новое заведение направлено на "облегчение дефицита ресурсов для лечения и улучшения возможности ухода за пациентами".

Смотрите видео: как строят больницу в Ухане для больных коронавирусом

Добавим, китайские чиновники заявили, что вирус, вероятно, распространился от диких животных на рынке морепродуктов в городе Ухань.

До 24 января в Китае закрыли 13 городов, среди которых – Ухань, Хуанган, Эчжоу, Чиби, Чжэцзян, Хуанши, Сянтао, Эниши, Цяньцзян, Сяньнин и другие.

Коронавирус – что это? Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.