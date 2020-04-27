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В Китае уже около 600 человек получили новую вакцину против коронавируса

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Вакцина Китай
Вакцина Китай / Unsplash

Разработанная в Китае инактивированная вакцина против COVID-19 вступила во второй этап клинических испытаний в пятницу, 24 апреля.

12 апреля стартовали клинические испытания инактивированной вакцины, разработанной Уханьским институтом биологической продукции при государственной фармацевтической корпорации Sinopharm и Уханьском институте вирусологии Китайской академии наук, пишет Global Times.

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В заявлении Sinopharm говорится, что по состоянию на 23 апреля 96 человек в трех возрастных группах получили вакцину на первом этапе клинических испытаний. До сих пор вакцина показала хорошую безопасность, и те, кто получил вакцину все еще находятся под наблюдением.

Sinopharm проводит рандомизированные, двойные слепые и плацебо контролируемые клинические испытания инактивированной вакцины в Цзяоцзо провинции Хэнань, а второй этап клинических испытаний будет сосредоточен на процедуре вакцинации.

Как первый, так и второй этап клинических испытаний вакцины были одобрены Государственным управлением по контролю над лекарственными средствами Китая.

Вакцина успішно пройшла перший етап випробування
Вакцина успешно прошла первый этап испытания / unsplash.com

Инъекцию препарата на второй стадии сделали уже 508 добровольцам.

В Sinopharm сообщили, что вакцина также пройдет третий этап клинических испытаний, и может потребоваться около года, чтобы завершить клинические испытания и, наконец, прийти к выводу о безопасности и эффективности вакцины.

Всего Китай одобрил три вакцины-кандидата против COVID-19 для клинических испытаний. Это первая в мире вакцина, которая прошла стадию первого этапа клинических испытаний.

В ее основе – искусственно выращенный мертвый аденовирус (инактивированная вакцина), введение которого позволяет получить иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 без заражения им.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Лекарства Новости Здоровье Профилактика заболеваний Вакцинация Китай Здоровье Лечение
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