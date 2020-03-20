В Китае уже вторые сутки не фиксируют случаев заражения коронавирусом
Китай приходит в себя после смертельной эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 39 новых случаев заражения, но все больные прибыли из-за рубежа.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом умерли 3 человека, сообщает российский Интерфакс.
Обратите внимание Впервые в Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом
39 случаев заражения обнаружили в:
- Пекине – 6;
- Шанхае – 8;
- Тяньцзине – 1;
- Гуандуне – 14;
- Фуцзяне – 3;
- Ляонине, Хейлунцзяне, Чжецзяне, Шаньдуне, Сичуане, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе – по одному.
Всего в Китае 228 инфицированных, прибывших из-за рубежа.
Что известно о коронавирусе в Китае
- Китай стал страной, в которой впервые зафиксировали коронавирус.
- Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а умерли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.
- Пик эпидемии там уже прошел.
- От коронавируса излечились почти 70 тысяч инфицированных.
- Теперь Китай помогает и другим странам, которые охватил коронавирус. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия, а впоследствии получит Украина.
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