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В Китае уже вторые сутки не фиксируют случаев заражения коронавирусом

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Китай приходит в себя после смертельной эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 39 новых случаев заражения, но все больные прибыли из-за рубежа.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом умерли 3 человека, сообщает российский Интерфакс.

Обратите внимание Впервые в Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом

39 случаев заражения обнаружили в:

  • Пекине – 6;
  • Шанхае – 8;
  • Тяньцзине – 1;
  • Гуандуне – 14;
  • Фуцзяне – 3;
  • Ляонине, Хейлунцзяне, Чжецзяне, Шаньдуне, Сичуане, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе – по одному.

Всего в Китае 228 инфицированных, прибывших из-за рубежа.

Что известно о коронавирусе в Китае

  • Китай стал страной, в которой впервые зафиксировали коронавирус.
  • Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а умерли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.
  • Пик эпидемии там уже прошел.
  • От коронавируса излечились почти 70 тысяч инфицированных.
  • Теперь Китай помогает и другим странам, которые охватил коронавирус. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия, а впоследствии получит Украина.
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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Лечение Коронавирус Covid-19 Китай Медицина Здоровье
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