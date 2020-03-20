В Китае уже вторые сутки не фиксируют случаев заражения коронавирусом

Китай приходит в себя после смертельной эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 39 новых случаев заражения, но все больные прибыли из-за рубежа.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом умерли 3 человека, сообщает российский Интерфакс. Обратите внимание Впервые в Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом 39 случаев заражения обнаружили в: Пекине – 6;

Шанхае – 8;

Тяньцзине – 1;

Гуандуне – 14;

Фуцзяне – 3;

Ляонине, Хейлунцзяне, Чжецзяне, Шаньдуне, Сичуане, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе – по одному. Всего в Китае 228 инфицированных, прибывших из-за рубежа. Что известно о коронавирусе в Китае Китай стал страной, в которой впервые зафиксировали коронавирус.

Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а умерли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек .

заражения инфекцией, а . Пик эпидемии там уже прошел.

От коронавируса излечились почти 70 тысяч инфицированных .

. Теперь Китай помогает и другим странам, которые охватил коронавирус. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия, а впоследствии получит Украина.

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