В Китае ввели уголовное наказание за несоблюдение карантина и отказ лечения коронавируса

Власти провинции Хубэй выпустили распоряжение, согласно которому вводится уголовное преследование тех, кто отказывается соблюдать карантин, лечиться и наносит ущерб медработникам.

Соответствующее заявление 29 января опубликовал департамент общественной безопасности провинции.

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В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медперсоналу и преднамеренно распространяет вирус.

Подчеркивается, что лица, которые отказываются соблюдать карантин, проходить принудительное лечение и проверяться на вирус, несут угрозу общественной безопасности и должны нести уголовную ответственность.

В больницах запрещается создавать отдельные частные палаты и вводятся ограничения на проведение ритуальных процедур, в том числе сожжение ритуальных денег (традиционный китайский обряд).



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

Кроме Китая случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Таиланде, Гонконге, Австралии, США, Макао, Японии, Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме, Канаде и Непале.

По состоянию на 30 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 170 человек. Общее количество инфицированных – более 7711 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровело 132 человека.

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