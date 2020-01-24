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В Китае вылечили первого человека от коронавируса

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Врачи впервые смогли вылечить пациента от смертельного нового вида коронавируса, от которого умерли 26 человек.

Об этом пишет китайское издание Sina со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

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Впервые подтвержденный случай пневмонии через новый вид коронавируса вылечен в Шанхае. Пациенткой стала 56-летняя женщина, которая долгое время жила в Ухане, откуда распространилось заболевание.

10 января у нее началась лихорадка, слабость и высокая температура. 12 января женщина вернулась в Шанхай, где через несколько дней была госпитализирована. По состоянию на 24 января пациентку здоровой выписали из больницы.

Состояние постепенно улучшалось, а температура тела была нормальной в течение 6 дней подряд. Исследование показало, что воспаление четко исчезает, а два теста на коронавирусные нуклеиновые кислоты были отрицательными,
– говорится в источнике.


Фото из города Ухань / Getty Images

Что известно о китайском коронавирусе?

- Сейчас подтвержден 901 случай заболевания и 26 летальных случаев.

- Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США.

- Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.

 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

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Теги: Китай Новости Здоровье Здоровье Пневмония в Китае 2020 Лечение
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