В Китае вылечили первого человека от коронавируса

Врачи впервые смогли вылечить пациента от смертельного нового вида коронавируса, от которого умерли 26 человек.

Об этом пишет китайское издание Sina со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

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Впервые подтвержденный случай пневмонии через новый вид коронавируса вылечен в Шанхае. Пациенткой стала 56-летняя женщина, которая долгое время жила в Ухане, откуда распространилось заболевание.

10 января у нее началась лихорадка, слабость и высокая температура. 12 января женщина вернулась в Шанхай, где через несколько дней была госпитализирована. По состоянию на 24 января пациентку здоровой выписали из больницы.

Состояние постепенно улучшалось, а температура тела была нормальной в течение 6 дней подряд. Исследование показало, что воспаление четко исчезает, а два теста на коронавирусные нуклеиновые кислоты были отрицательными,

– говорится в источнике.



Фото из города Ухань / Getty Images

Что известно о китайском коронавирусе?

- Сейчас подтвержден 901 случай заболевания и 26 летальных случаев.

- Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США.

- Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.

Коронавирус – симптомы Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.

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