В Китае выздоровели почти все больные коронавирусом

Количество больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, сейчас в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также на тему: В Канаде количество зафиксированных случаев коронавирус выросла на 37%

По последним данным, из 81 470 жителей материкового Китая, заразившихся коронавирусом, вылечились 75 770 человек. Китайские власти 12 марта сообщили, что пик эпидемии в стране пройден.

С начала эпидемии только в провинции Хубэй, откуда распространился вирус, было выявлено 67 801 случаев заражения, 3186 человек умерли. Смертность в среднем в Китае составила 4,05%.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье