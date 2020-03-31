В Китае выздоровели почти все больные коронавирусом
Количество больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, сейчас в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Также на тему: В Канаде количество зафиксированных случаев коронавирус выросла на 37%
По последним данным, из 81 470 жителей материкового Китая, заразившихся коронавирусом, вылечились 75 770 человек. Китайские власти 12 марта сообщили, что пик эпидемии в стране пройден.
С начала эпидемии только в провинции Хубэй, откуда распространился вирус, было выявлено 67 801 случаев заражения, 3186 человек умерли. Смертность в среднем в Китае составила 4,05%.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье
Читайте также
-
У еще двух водителей во Львове диагностировали коронавирус экспресс-тестамисегодня , 12:40
-
Самая молодая жертва COVID-19: в Бельгии умерла 12-летняя девочкасегодня , 13:34
-
Молю Бога, чтобы до Пасхи все закончилось, – Лукашенко о пике коронавируса в Беларусисегодня , 12:59
-
В Киеве на коронавирус тестируют всех, у кого есть воспаление легкихсегодня , 12:35
-
Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теориисегодня , 07:20
-
В Запорожье врачам удалось вылечить два человека от коронавирусасегодня , 12:10