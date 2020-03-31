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В Китае выздоровели почти все больные коронавирусом

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Китай побеждает коронавирус / apostrophe.ua

Количество больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, сейчас в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

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По последним данным, из 81 470 жителей материкового Китая, заразившихся коронавирусом, вылечились 75 770 человек. Китайские власти 12 марта сообщили, что пик эпидемии в стране пройден.

С начала эпидемии только в провинции Хубэй, откуда распространился вирус, было выявлено 67 801 случаев заражения, 3186 человек умерли. Смертность в среднем в Китае составила 4,05%.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Китай Профилактика заболеваний
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