24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Китае за сутки зафиксировали лишь 6 новых случаев COVID-19

- Читати новину українською
Рекордно низкие показатели заражения в Китае / Getty Images

23 апреля в Китае обнаружили всего 6 новых инфицированных коронавирусом COVID-19. Это – самый низкий показатель с начала эпидемии.

В Нацкомиссии по здравоохранению Поднебесной сообщили, что 2 из 6 инфицированных прибыли в страну из-за границы, пишет People's Daily, China.

Интересно В Китае еще зимой было значительно больше больных коронавирусом: исследование

При этом, в стране уже 9 дней подряд не регистрируют новых смертей от COVID-19. Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в частности 57 больных – в критическом состоянии.

Отметим, что накануне в Китае зафиксировали крупнейшую вспышку с момента начала пандемии – в миллионном городе у границы с Россией.

Власти города Харбин сообщили о 7 новых случаях заболевания, 3 носителей прибыли из России. У примерно 2 тысяч человек сейчас подозревают коронавирусную инфекцию.

Что известно о коронавирусе в Китае?Китай стал первой страной в мире, где вспыхнул коронавирус. На борьбу с эпидемией ей понадобилось более трех месяцев.

За все время смертельный недуг там подхватили 83 884 человек, из них 4 636 умерли. А вылечились соответственно 77 997 пациентов.


Что следует знать о ходе коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Буртык
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Китай
Комментарии

Читайте также

сегодня , 03:07 Коронавирус в Италии: украинские врачи стали свидетелями вспышки болезни после Пасхи
Медицина 2656
сегодня , 06:02 Актеры "Дизель Шоу" выступили в России на пропагандистском канале
Новини шоу-бізнесу 20959
сегодня , 02:15 Четыре маски на неделю и "сами виноваты" от властей: история о скандале в Калиновской больнице
Медицина 4901
сегодня , 09:24 В Украине 7 647 случаев COVID-19: за последние сутки обнаружили 477 больных
Лікування 7655
сегодня , 07:00 Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать
Здорове життя 12772
сегодня , 06:04 Новости о коронавирусе 23 апреля: антирекорд в Украине, вакцинация в октябре
Новини України 27600
сегодня , 00:54 Почему больных COVID-19 врачей отправляют в отпуска, а не на больничный: комментарий Ляшко
Медицина 1953
сегодня , 11:49 Коронавирус в России: почти 6 тысяч новых случаев
Лікування 298809
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
23 апреля 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей