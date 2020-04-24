В Китае за сутки зафиксировали лишь 6 новых случаев COVID-19
23 апреля в Китае обнаружили всего 6 новых инфицированных коронавирусом COVID-19. Это – самый низкий показатель с начала эпидемии.
В Нацкомиссии по здравоохранению Поднебесной сообщили, что 2 из 6 инфицированных прибыли в страну из-за границы, пишет People's Daily, China.
Интересно В Китае еще зимой было значительно больше больных коронавирусом: исследование
При этом, в стране уже 9 дней подряд не регистрируют новых смертей от COVID-19. Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в частности 57 больных – в критическом состоянии.
Отметим, что накануне в Китае зафиксировали крупнейшую вспышку с момента начала пандемии – в миллионном городе у границы с Россией.
Власти города Харбин сообщили о 7 новых случаях заболевания, 3 носителей прибыли из России. У примерно 2 тысяч человек сейчас подозревают коронавирусную инфекцию.
Что известно о коронавирусе в Китае?Китай стал первой страной в мире, где вспыхнул коронавирус. На борьбу с эпидемией ей понадобилось более трех месяцев.
За все время смертельный недуг там подхватили 83 884 человек, из них 4 636 умерли. А вылечились соответственно 77 997 пациентов.
Что следует знать о ходе коронавируса / Инфографика 24 канала
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