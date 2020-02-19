В Китае задерживают зарплаты из-за вспышки коронавируса

В Китае компании начали задерживать зарплаты. Они переводят своих сотрудников на неполный рабочий день или неоплачиваемые отпуска – все из-за вспышки коронавируса. На сколько именно задерживают заработную плату – пока неизвестно.

В издании Bloomberg сообщают, что болезнь ударила по небольшим компаниям.

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Зарплату задержали работникам гостиничного бизнеса, торговых центров, частных школ, парков развлечений и театров. Все потому, что люди из-за запрета на передвижение не посещают эти публичные места. Поэтому прибыль владельцы компаний не получают.

Неделя неоплачиваемого отпуска – это очень болезненно. У меня недостаточно средств, чтобы покрыть расходы в этом месяце,

– сказал шеф-повар одного из ресторанов в Гонконге Цим Ша Цуи.

Также известно, что в Китае почти в два раза упало количество новых резюме. Треть безработных подтвердили, что они временно не получали зарплаты. Также аналитики Bloomberg обнаружили, что влияние коронавируса на экономику значительно сильнее, чем влияние вируса SARS, который вспыхнул 17 лет назад.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала