В Китае заявляют о завершении пика эпидемии коронавируса

В Китае, из которого происходит новый коронавирус, в течение 11 марта выписали более 1 300 пациентов после того, как они вылечились. Кроме того, чиновники уже заявляют, что Поднебесная пережила пик эпидемии.

По состоянию на вечер 11 марта в Китае подтвердили более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом, но почти 63 тысячи людей уже вызлечились. Об этом сообщает издание Xinhua.

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Ситуация с коронавирусом в Китае в течение среды, 11 марта:

11 новых смертей;

15 подтвержденных случаев заражения;

33 новых подозрения о заболевании коронавирусом – в целом подозревают 253 случая;

1 тысяча 318 пациентов выписаны из больниц;

количество больных в тяжелом состоянии уменьшилось на 235 человек – до 4 тысяч 257.

По этой статистике заметно, что ситуация с эпидемией в Китае идет на спад. Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил о прохождении пика эпидемии. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Новых пациентов становится все меньше, эпидемия в целом сохраняется на сравнительно низком уровне. Но нам необходимо поставить работу по лечению и спасению больных на первое место, не терять бдительности и не расслабляться,

– заявил Ми Фэн.

Что известно о коронавирусе в Китае?

От нового коронавируса больше всего пострадал китайский город Ухань. Всего в Китае в результате эпидемии погибли более 3 тысяч человек, а число зараженных превысило 80 тысяч человек.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала