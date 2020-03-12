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В Китае заявляют о завершении пика эпидемии коронавируса

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В Китае, из которого происходит новый коронавирус, в течение 11 марта выписали более 1 300 пациентов после того, как они вылечились. Кроме того, чиновники уже заявляют, что Поднебесная пережила пик эпидемии.

По состоянию на вечер 11 марта в Китае подтвердили более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом, но почти 63 тысячи людей уже вызлечились. Об этом сообщает издание Xinhua.

К слову Коронавирус из Китая: последние новости

Ситуация с коронавирусом в Китае в течение среды, 11 марта:

  • 11 новых смертей;
  • 15 подтвержденных случаев заражения;
  • 33 новых подозрения о заболевании коронавирусом – в целом подозревают 253 случая;
  • 1 тысяча 318 пациентов выписаны из больниц;
  • количество больных в тяжелом состоянии уменьшилось на 235 человек – до 4 тысяч 257.

По этой статистике заметно, что ситуация с эпидемией в Китае идет на спад. Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил о прохождении пика эпидемии. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Новых пациентов становится все меньше, эпидемия в целом сохраняется на сравнительно низком уровне. Но нам необходимо поставить работу по лечению и спасению больных на первое место, не терять бдительности и не расслабляться,
– заявил Ми Фэн.

Что известно о коронавирусе в Китае?

От нового коронавируса больше всего пострадал китайский город Ухань. Всего в Китае в результате эпидемии погибли более 3 тысяч человек, а число зараженных превысило 80 тысяч человек.


Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Китай Медицина
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