В Китае закончили строить больницу для больных коронавирусом: видео
Первая специализированная в Китае коронавирусная больница открылась в городе неподалеку Уханя после того, как работники и волонтеры потратили всего два дня для обустройства здания в лечебное учреждение на 1000 коек.
Власть города заявила, что проект, который планировали запустить еще в мае, был завершен в течение 48 часов, пишет Daily Mail.
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Это стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и представителей военизированной полиции.
Больница в Китае для больных коронавирусом: смотреть видео
Сейчас подтверждено, что более 6 000 человек во всем мире заражены коронавирусом из Уханя, а 132 – умерли.
Строительство больницы в Ухане: смотреть видео
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