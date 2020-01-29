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В Китае закончили строить больницу для больных коронавирусом: видео

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Новая больница в Китае / riafan.ru

Первая специализированная в Китае коронавирусная больница открылась в городе неподалеку Уханя после того, как работники и волонтеры потратили всего два дня для обустройства здания в лечебное учреждение на 1000 коек.

Власть города заявила, что проект, который планировали запустить еще в мае, был завершен в течение 48 часов, пишет Daily Mail.

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Это стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и представителей военизированной полиции.

Больница в Китае для больных коронавирусом: смотреть видео

Сейчас подтверждено, что более 6 000 человек во всем мире заражены коронавирусом из Уханя, а 132 – умерли.

Строительство больницы в Ухане: смотреть видео

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Коронавирус 2020 Больница
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