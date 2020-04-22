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В китайском 10-миллионном городе новая вспышка коронавируса: провинция граничит с Россией

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Вспышка коронавируса в китайской провинции Хэйлунцзян / EPA

Новая вспышка коронавируса произошла в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. В город запретили въезд иногородних жителей, чтобы остановить распространение коронавируса.

В китайской провинции подозревают COVID-19 у 2 тысяч человек. Об этом пишет CNA.

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Вспышка в Китае со времени начала пандемии

В 10-миллионном городе у границы с Россией произошла новая вспышка коронавируса. Количество людей, у которых подозревают COVID-19 крупнейшая в Китае со времени начала эпидемии в Ухане.

Власти Харбина (самый город провинции Хэйлунцзян) 21 апреля сообщили о семи новых случаях заболевания, трое носителей прибыли из РФ.

У около 2000 человек сейчас подозревают коронавирусную инфекцию.

Людей, которые приезжают из-за границы изолируют

Людей, прибывающих в Харбин из-за пределов Китая или из эпидемических районов, изолируют на 28 дней. Им проведут два теста на нуклеиновую кислоту и один – на антитела.

Власть также заявила, что закроет на 14-дневный карантин жилые помещения, в которых зафиксируют подтверждены и бессимптомные случаи коронавирус.

Важно! С начала пандемии в Китае официально подтвердили более 83 тысячи случаев заболеваний COVID-19, от осложнений умерли 4 636 человек.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Китай Коронавирус COVID-19 Лечение
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