В КНДР расстреляли чиновника, который нарушил правила карантина из-за коронавируса, – СМИ

В Северной Корее чиновник был казнен за нарушение карантинных мероприятий в связи с распространением смертельного коронавируса из Китая.

Об этом сообщило южнокорейское издание Dong-A Ilbo со ссылкой на источники в КНДР.

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Как говорится в источнике, чиновник в начале февраля вернулся из рабочей поездки в Китай и был помещен в карантин. Мужчина решил посетить общественную баню, что стало нарушением условий содержания карантина. Из-за этого его задержали и расстреляли.

Ранее президент Ким Чен Ын заявил, что он будет руководствоваться военным законодательством против любого несанкционированного выезда с указанной территории во время карантина. Жесткие карантинные меры действуют в Северной Корее с начала февраля.

Официального подтверждения о казни мужчины пока нет. Добавим, что к подобным новостям о смертной казни в КНДР надо осторожно относиться, ведь правдивость информации крайне сложно проверить из-за закрытости Северной Кореи.

23 января Северная Корея закрыла свою границу из-за вспышки смертельной пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса. Таким образом власти попытались спасти жителей страны от заболевания. Однако, как известно, в стране уже зафиксирован первый случай заражения.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 14 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 1383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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