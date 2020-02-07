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В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Северной Корее зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса, который зародился в Китае.

Об этом сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо". 

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Инфекция обнаружена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай.

Добавим, 23 января Северная Корея закрыла свою границу из-за вспышки смертельной пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса. Таким способом власти попытались спасти жителей страны от заболевания.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус из Китая: последние новости
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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье КНДР Коронавирус 2020 Медицина
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