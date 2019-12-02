В Конго боевики напали на лагерь борьбы с Эболой: есть погибшие

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Нападения в Конго на центр борьбы с Эболой / ООН

В один день произошло два нападения: в общем жилом лагере в Биакато-Майнс и в координационном бюро по борьбе с Эболой в Манджине.

От действий террористов погибли 4 рабочих и 5 получили ранения, сообщила пресс-служба ВОЗ 28 ноября.

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Среди погибших – член группы по вакцинации, двое водителей и сотрудник полиции. Один сотрудник ВОЗ получил ранения.

Карта террористических атак на центры по борьбе с Эболой

После атак, из района шахт Бикато эвакуировали всех сотрудников всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает ООН, нападения на работников здравоохранения, лечебные центры и общины, которые борются с лихорадкой Эбола в провинциях Итури начались в 2018 году.

Вооруженные группы продолжают преследовать людей в восточной части ДРК. В последний раз нападение совершили Союзные демократические силы (АДС) в деревне Оиче, что недалеко от Бени. Тогда погибли по меньшей мере 19 человек.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь ООН ВОЗ Вирус Эбола Конго Жертвы
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