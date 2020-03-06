В Конго вылечили последнюю пациентку с лихорадкой Эбола

В Демократической Республике Конго победили вспышку лихорадки Эбола. 3 марта вылечилась последняя женщина.

По этому случаю врачи, которые вылечили больных, пустились в пляс. Об этом сообщает пресс-центр Всемирной организации здравоохранения.

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Последней больной была женщина по имени Масика Семида. Во вторник, 3 марта, ее выписали домой из лечебного центра.

Лихорадка Эбола – что это? Эбола – страшный вирус, имеющий в себе понемногу от кори, бешенства и некоторых легочных вирусов. Симптомами болезни являются лихорадка, рвота, диарея, боль в мышцах. Вирус не проникает в организм воздушно-капельным путем, а проходит через уязвимые участки кожи и открытые раны. В 50% случаях пораженные Эболой умирают.



An emotional day in #Beni #DRC as Masiko, the last #Ebola patient in DRC leaves the Ebola treatment centre in #Beni! Our @WHO team was delighted to share this victory with Masiko, @MinSanteRDC, our partners, & the people of Beni. pic.twitter.com/2OQ1N14x1e — WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020

Вспышка Эболы в Конго длилась с 2018 года и унесла жизни около 2200. С 2005 года ВОЗ объявляла чрезвычайную международную обстановку пять раз.

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