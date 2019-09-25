В Корее врач ошибочно сделал аборт не той женщине

В августе в одной из клиник Сеула врач по ошибке сделал аборт пациентке на шестой неделе беременности.

Женщина из Вьетнама 7 августа приехала в клинику в Сеуле, чтобы пройти обследование на беременность. После подтверждения, ей сообщили, что нужно внутривенное капельное вливание питательного раствора, сообщает CNN.

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Пока она ждала начала процедуры, ее медицинскую карту перепутали с картой другой женщины, которой должны были делать аборт из-за замирания плода.

Не подтверждая личность пациентки, медсестра ввела ей анестетик, который должны были ввести другой пациентке. Врач, проводивший аборт, также не проверил личность женщины.

На следующий день женщина вернулась в медицинское учреждение с жалобами на кровотечение. Только тогда она узнала, что ее беременность прервали. Полиция начала расследование. Врач и медсестра признали свою вину.

Теперь оба работников больницы находятся под следствием, а дело вскоре отправят в прокуратуру. Их обвиняют в халатности, которая привела к телесным повреждениям.

Как в Корее относятся к абортам?

В апреле Конституционный суд страны постановил, что законодатели должны пересмотреть действующие правила и разрешить аборты. Это должно произойти до 31 декабря 2020 года.

Сейчас в Южной Корее запрещены все аборты кроме случаев, когда у родителей есть наследственные заболевания, беременность вызвана изнасилованием или инцестом, или плод угрожает жизни матери. При этом женщины все равно, вопреки закону, проводят операции.

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