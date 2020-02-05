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В Ковельской больнице провели вторую трансплантацию сердца

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В Ковельской больнице провели вторую трансплантацию сердца / Фотобанк 24 канала

В Ковельской центральной районной больнице кардиологи успешно провели еще одну трансплантацию сердца, которая стала второй за последние 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Вторую трансплантацию сердца бригада кардиологов из Киевского института сердца вместе с Ковельского медиками провели 3 февраля. Донором стал 42-летний мужчина, которому диагностировали смерть головного мозга. Родственники умершего подписали согласие на донорство.

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Этим решением они помогли спасти две жизни. Сердце досталось 59-летнему киевлянину, который пережил два инфаркта. Жизнь мужчины смогла спасти только трансплантация.

В тот же день ковельские хирурги пересадили и одну почку 40-летнему пациенту, который два года был на гемодиализе. Операция по трансплантации почки стала седьмой в Ковельской больнице.

Главный врач Ковельского МТМО Олег Самчук рассказал, что сейчас в листе ожидания почти сотня украинцев, которые обращаются в больницу с последней надеждой.

"Мы в Ковеле буквально за несколько месяцев пересадили два сердца, семь почек, из которых три посмертно... Вслед за сердцем и почками ставим себе целью пересаживать печень, легкие и делать все те операции, которые выполняются в мировых центрах трансплантации", – отмечает Олег Самчук.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Трансплантация Лечение
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