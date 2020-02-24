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В Кракове госпитализировали больного из-за подозрения на коронавирус

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В Польше проверяют больного коронавирусом / renasterea.ro

В Польше проверяют вероятный случай заражения коронавирусом Covid-2019. Больного госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове.

Больной предварительно находился в Азии, пишут польские СМИ.

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В больнице не сообщают деталей о пациенте. Известно, что пациент находился в Азии, но не в Китае.

Предварительно в Университетской больнице уже проверяли три случая заражения коронавирусом. Однако анализы не подтвердили заболевания.

Главное о коронавирусе Covid-2019

  • По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек. Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.
  • Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Коронавирус Covid-2019 подтвердили у 157 человек, от осложнений умерли 3 человека. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691), инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
  • У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Лечение Медицина Новости Польши
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