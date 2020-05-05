В Кременчуге на карантин закрыли больницу – там зафиксировали всплеск коронавируса среди медиков

На Полтавщине, а именно в Кременчуге, на карантин закрыли центральную районную больницу. Во всех помещениях учреждения проведут дезинфекцию.

В Кременчуге более половины от общего количества больных – медики и члены их семей, сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета.

Важно Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

Известно, что из 85 случаев заболевания COVID-19, зафиксированных в городе, 43 – медработники центральной районной больницы и их родственники.

Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения к стабилизации ситуации относительно заболевания работников учреждения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы,

– говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что в городе ежедневно фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом, связанные с ЦРБ. Городской голова Виталий Малецкий призвал жителей города, которые контактировали с сотрудниками или пациентами больницы, сообщить об этом своему семейному врачу. По его словам, семейный врач должен направить таких людей на ПЦР тестирование, чтобы исключить возможность заболевания COVID-19.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.