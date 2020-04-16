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В Кривом Роге из инфекционной больницы сбежал пациент с коронавирусом

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У Кривому Розі з лікарні втік чоловік з коронавірусом / 5.ua

Известно, что мужчина был госпитализирован в больницу №1 с предварительным диагнозом пневмония. 13 апреля у него подтвердили наличие COVID-19.

После установления точного диагноза, пациента перевели в инфекционную больницу. О побеге больного из больницы сообщает сайт Первый городской со ссылкой на собственные источники.

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В СМИ сообщили, что беглец не имеет определенного места жительства. Мужчина рассказывал врачам, что плохо помнит последние события.

Последнее, что он вспомнил – это то, как он жил у кого-то на даче в Днепре, и в том же городе его ограбили. Впоследствии он направился в Кривой Рог и находился местном в храме, но не мог вспомнить в каком. По его словам, он плохо ориентируется в местности.

"Первому городскому" из собственных источников стало известно, что из инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сейчас его местоположение пока не установлено. Информацию о побеге пациента подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции,
– говорится в сообщении.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Кривого Рога Криминальные новости Лечение Здоровье
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