В Кривом Роге из инфекционной больницы сбежал пациент с коронавирусом
Известно, что мужчина был госпитализирован в больницу №1 с предварительным диагнозом пневмония. 13 апреля у него подтвердили наличие COVID-19.
После установления точного диагноза, пациента перевели в инфекционную больницу. О побеге больного из больницы сообщает сайт Первый городской со ссылкой на собственные источники.
К теме В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, который обещал скидки: фото, видео
В СМИ сообщили, что беглец не имеет определенного места жительства. Мужчина рассказывал врачам, что плохо помнит последние события.
Последнее, что он вспомнил – это то, как он жил у кого-то на даче в Днепре, и в том же городе его ограбили. Впоследствии он направился в Кривой Рог и находился местном в храме, но не мог вспомнить в каком. По его словам, он плохо ориентируется в местности.
"Первому городскому" из собственных источников стало известно, что из инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сейчас его местоположение пока не установлено. Информацию о побеге пациента подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции,
– говорится в сообщении.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Сколько людей умерло от гриппа в Украинесегодня , 15:54
-
Коронавирус в России: новый антирекордсегодня , 11:52
-
Священника на Буковине, который не поверил в свой диагноз COVID-19, уговорили не править службусегодня , 14:52
-
Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теориисегодня , 13:20
-
Вспышка коронавируса в Беларуси: больных уже больше, чем в Украинесегодня , 15:48
-
В Украине коронавирусом заболел 4161 человексегодня , 09:38