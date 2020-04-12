В Кривом Роге из-за больной коронавирусом женщины изолировали более 100 человек: детали

С больной COVID-19 женщиной в Кривом Роге контактировали более сотни людей. Среди них есть и медики. Дело в том, что женщине сначала поставили диагноз ОРВИ и лечили как обычную пациентку в больнице.

Так, женщину госпитализировали в больницу №3 6 апреля. Соответствующую рекомендацию дал ее семейный врач. С диагнозом ОРВИ пациентке начали оказывать необходимое лечение. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Диагноз коронавирусной инфекции лабораторно подтвердили вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.

Однако, за время проведенное в больнице женщина успела поконтактировать со многими людьми – их более 100. Все они сейчас изолированы.

По состоянию на утро 11 апреля пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты – слабопозитивные, у трех – положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР.

Семья женщины также находится на самоизоляции дома.

Помещение, где находилась больная, уже продезинфицировали.

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