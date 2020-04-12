В Кривом Роге из-за больной коронавирусом женщины изолировали более 100 человек: детали
С больной COVID-19 женщиной в Кривом Роге контактировали более сотни людей. Среди них есть и медики. Дело в том, что женщине сначала поставили диагноз ОРВИ и лечили как обычную пациентку в больнице.
Так, женщину госпитализировали в больницу №3 6 апреля. Соответствующую рекомендацию дал ее семейный врач. С диагнозом ОРВИ пациентке начали оказывать необходимое лечение. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Диагноз коронавирусной инфекции лабораторно подтвердили вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.
Однако, за время проведенное в больнице женщина успела поконтактировать со многими людьми – их более 100. Все они сейчас изолированы.
По состоянию на утро 11 апреля пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты – слабопозитивные, у трех – положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР.
Семья женщины также находится на самоизоляции дома.
Помещение, где находилась больная, уже продезинфицировали.
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Какова ситуация с коронавирусом на Днепропетровщине?
По состоянию на 11 апреля на Днепропетровщине обнаружили 58 случаев заболевания коронавирусом. Одна из вспышек произошла в шахтерском городе Першотравенск – 27 случаев.
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