В Кропивницком коронавирусом заболел 21 медик: в области уже 54 случая заражения
В Кировоградской области коронавирусом заболели 54 человека и 1 человек умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.
Коронавирус обнаружили у 21 медработника, сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.
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Глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь рассказал, что среди больных – 18 работников областного госпиталя и 3 работника областной больницы.
Коронавирус в Кировоградской области: где зафиксировали вспышку
- Кропивницкий – 40 человек;
- Кропивницкий район – 6 человек;
- Долинский район – 3;
- Компанеевский район – 1;
- Кировоградский район – 1;
- Ольшанский район – 1.
В общем, у 23 пациентов легкое течение заболевания, поэтому они находятся дома на самоизоляции. Зато еще 30 человек пришлось госпитализировать и 9 из них находятся в тяжелом состоянии.
9 пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за причин, не связанных непосредственно с COVID-19. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравмах и коме. 17 пациентов – в среднем состоянии тяжести, 4 пациента – в состоянии ближе к удовлетворительному,
– говорится в сообщении.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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