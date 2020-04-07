В Кропивницком коронавирусом заболел 21 медик: в области уже 54 случая заражения

В Кировоградской области коронавирусом заболели 54 человека и 1 человек умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Коронавирус обнаружили у 21 медработника, сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

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Глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь рассказал, что среди больных – 18 работников областного госпиталя и 3 работника областной больницы.

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Кропивницкий – 40 человек;

Кропивницкий район – 6 человек;

Долинский район – 3;

Компанеевский район – 1;

Кировоградский район – 1;

Ольшанский район – 1.

В общем, у 23 пациентов легкое течение заболевания, поэтому они находятся дома на самоизоляции. Зато еще 30 человек пришлось госпитализировать и 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

9 пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за причин, не связанных непосредственно с COVID-19. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравмах и коме. 17 пациентов – в среднем состоянии тяжести, 4 пациента – в состоянии ближе к удовлетворительному,

– говорится в сообщении.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала



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