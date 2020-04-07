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В Кропивницком коронавирусом заболел 21 медик: в области уже 54 случая заражения

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Коронавирус в Кропивницком: последние новости / Иллюстративное фото

В Кировоградской области коронавирусом заболели 54 человека и 1 человек умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Коронавирус обнаружили у 21 медработника, сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

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Глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь рассказал, что среди больных – 18 работников областного госпиталя и 3 работника областной больницы.

Коронавирус в Кировоградской области: где зафиксировали вспышку

  • Кропивницкий – 40 человек;
  • Кропивницкий район – 6 человек;
  • Долинский район – 3;
  • Компанеевский район – 1;
  • Кировоградский район – 1;
  • Ольшанский район – 1.

В общем, у 23 пациентов легкое течение заболевания, поэтому они находятся дома на самоизоляции. Зато еще 30 человек пришлось госпитализировать и 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

9 пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за причин, не связанных непосредственно с COVID-19. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравмах и коме. 17 пациентов – в среднем состоянии тяжести, 4 пациента – в состоянии ближе к удовлетворительному,
– говорится в сообщении.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Больница Новости Кропивницкого
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