В Крыму объявили карантин из-за бешенства шакалов

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В Крыму объявили карантин из-за бешенства шакалов
В Крыму объявили карантин из-за бешенства шакалов / Фото из свободных сетей

На востоке оккупированного Крыма объявили карантин из-за зафиксированного случая бешенства на территории охотничьего угодья "Мысовская" в Ленинском районе полуострова. Это – место отстрела шакалов.

Неблагополучной признана территория радиусом 2 километра возле села Азовское, сообщили в управлении Россельхознадзора в оккупированном Крыму и Севастополе.

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В период карантина запрещена торговля животными, вывоз их с территории, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками,
– отметили в ведомстве.

Что известно про бешенство? Особенно опасное вирусное заболевание. Болезнь протекает с тяжелым поражением нервной системы и, как правило, завершается смертью. Главным источником распространения бешенства являются дикие плотоядные животные (лисицы, енотовидные собаки, корсаки, волки, крысы), а также бездомные собаки и кошки.

Что делать, если укусило дикое животное?

  • Немедленно и тщательно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура может спасти жизнь.
  • Продезинфицируйте рану антисептиком на основе спирта или йода.
  • Обратитесь за помощью в ближайшее медицинское учреждение. Если вы не знаете, было ли животное здоровым – обязательно сделайте прививку вакциной.
  • Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения. Это касается ветеринаров, лесников и тех, кто работает с животными.

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Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Мир животных Новости Крыма
Источник: 24 канал
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