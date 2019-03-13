В Крыму объявили карантин из-за бешенства шакалов

На востоке оккупированного Крыма объявили карантин из-за зафиксированного случая бешенства на территории охотничьего угодья "Мысовская" в Ленинском районе полуострова. Это – место отстрела шакалов.

Неблагополучной признана территория радиусом 2 километра возле села Азовское, сообщили в управлении Россельхознадзора в оккупированном Крыму и Севастополе.

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В период карантина запрещена торговля животными, вывоз их с территории, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками,

– отметили в ведомстве.

Что известно про бешенство? Особенно опасное вирусное заболевание. Болезнь протекает с тяжелым поражением нервной системы и, как правило, завершается смертью. Главным источником распространения бешенства являются дикие плотоядные животные (лисицы, енотовидные собаки, корсаки, волки, крысы), а также бездомные собаки и кошки.

Что делать, если укусило дикое животное?

Немедленно и тщательно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура может спасти жизнь.

Продезинфицируйте рану антисептиком на основе спирта или йода.

Обратитесь за помощью в ближайшее медицинское учреждение. Если вы не знаете, было ли животное здоровым – обязательно сделайте прививку вакциной.

Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения. Это касается ветеринаров, лесников и тех, кто работает с животными.

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