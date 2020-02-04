В Крыму у двух человек подозревают коронавирус
Двух жителей Крымского полуострова, побывавших в Китае, госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса.
Российские оккупанты сообщили о двух жителях полуострова, которых проверяют на наличие опасной болезни. Путешественники заболели после возвращения из Китая, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-служба управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе.
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В целом за период мониторинга госпитализировали шестерых крымчан, но четверо из них уже проверили на наличие вируса и результат оказался отрицательным.
Относительно этих случаев проводится полный комплекс предусмотренных противоэпидемических мероприятий, проведено лабораторное обследование, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. У четырех человек при лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусов отрицательные. От двух человек материал находится в работе,
– говорится в сообщении.
Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 3 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 427 человек. Общее количество инфицированных – более 17 486 человек по всему миру.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
- МАУ выполнила два рейса, чтобы эвакуировать украинцев из КНР.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.