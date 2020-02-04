В Крыму у двух человек подозревают коронавирус

Двух жителей Крымского полуострова, побывавших в Китае, госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса.

Российские оккупанты сообщили о двух жителях полуострова, которых проверяют на наличие опасной болезни. Путешественники заболели после возвращения из Китая, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-служба управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе.

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В целом за период мониторинга госпитализировали шестерых крымчан, но четверо из них уже проверили на наличие вируса и результат оказался отрицательным.

Относительно этих случаев проводится полный комплекс предусмотренных противоэпидемических мероприятий, проведено лабораторное обследование, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. У четырех человек при лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусов отрицательные. От двух человек материал находится в работе,

– говорится в сообщении.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV: