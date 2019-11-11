В квартирах больше грибков и бактерий, чем в сельских домах

Оказалось, что несмотря на использование различных моющих и очистительных средств, в типичной городской квартире живет значительно больше грибков, микробов и бактерий, чем в "сельских" домах.

В городах и мегаполисах проживает более половины населения, распространение многих инфекционных болезней снизилось, однако астма и аллергии стали встречаться чаще, сообщает Nature Microbiology.

Читайте также: Комнатные растения не влияют на очистку воздуха в помещении

Чтобы сравнить микрофлору самых разнообразных жилищ, исследователи отправились в Южную Америку. Там они изучили как и самые изолированные поселения Амазонии, так и квартиры бразильского Манауса, в котором живет свыше двух миллионов человек.

В общем, ученые собирали образцы из бытовых предметов, кожи людей и шерсти домашних животных среди дикой природы, в сельских домах, небольших городках и в домах и квартирах мегаполиса.



Почему в квартире появляется грибок

Специалисты учли частоту уборки и использование средств для чистки и обнаружили, что в более урбанистических условиях наибольшее разнообразие химических веществ и средств личной гигиены. Также, в отличие от сельских домов, там часто попадались следы противомикробных и даже медицинских препаратов.

Исследователи обнаружили, что в городских квартирах не только значительно чаще попадаются грибки, но и что их состав гораздо разнообразнее.

Вполне вероятно, что частое использование дезинфицирующих средств убивает как раз те бактерии, которые должны защищать от нежелательных микроорганизмов, тем самым давая последним возможность процветать и успешно размножаться. Также в городских квартирах обычно выше температура и влажность, меньше солнечных лучей, а воздух содержит больше диоксида углерода – это все условия для удачного размножения грибков.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.