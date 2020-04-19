В лаборатории Уханя ответили на обвинения об искусственном создании коронавируса

Американский телеканал Fox News ранее заявил, что коронавирус может происходить из лаборатории китайского города Ухань. Впрочем китайские ученые такую теорию отвергли и заявили, что человечество не обладает достаточными знаниями, чтобы придумать такой вирус.

Нет никаких свидетельств, которые могли бы утверждать искусственное происхождение коронавируса, заявил сотрудник уханьского института вирусологии Юань Чжимин в интервью CGTN.

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Я долго занимался вопросами управления биологической безопасностью в лабораториях и проектами научных исследований, и я знаю, что это невозможно. И я также уверен, что до тех пор, пока продолжается эпидемия в других странах, такие сомнения не исчезнут,

– заявил Юань Чжимин.

Ученый также заверил, что не верит, будто коронавирус могли создать люди. Мол, довольно сомнительно, что человечество обладает достаточными знаниями для синтеза похожего вируса.

"Некоторые ученые считают, что для этого необходим экстраординарный человеческий интеллект и огромный объем работы", – резюмировал китайский ученый.

Что об искусственном происхождении коронавируса говорили американцы?Такую теорию выдвинул телеканал Fox News со ссылкой на нескольких американских чиновников. Телеканал предполагает, что коронавирус происходит именно из лаборатории Уханя.



Аргументами этой теории было, например, сдерживание китайскими властями правды о коронавирусе. Якобы "нулевым пациентом" является сотрудник вирусологической лаборатории.



Также был аргумент против главной теории Китая о происхождении вируса из уханьского рынка морепродуктов. Мол, там никогда не продавали летучих мышей.