В Латвии можно купить лекарства в рассрочку

В латвийских аптеках появилась новая услуга – "лекарство в рассрочку".

Услугой могут воспользоваться не все, а только старики – от 55 до 75 лет, пишет sputnik.

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"Кредит на лекарства" выдают людям, у которых нет денег, чтобы приобрести все назначенные врачом рецептурные лекарства сразу, но они могут себе позволить рассчитываться за них постепенно.

Покупая рецептурные лекарства в аптеке, клиент сможет выбирать – платить за них сразу или оформить оплату частями в банке, если общая сумма лекарств составит от 30 до 150 евро. Рассчитываться за лекарства нужно будет в течение 3-6 месяцев с возможностью досрочной выплаты. При этом дополнительная плата взиматься не будет.

Латвийцы не покупают лекарства из-за высокой стоимости

В Латвии активно обсуждается необходимость пересмотра ценовой политики лекарств. Как рассказала председатель Латвийского общества врачей, медикаменты такие дорогие, что пациенты их просто не покупают.

Украинцы за последний год значительно увеличили свои расходы на лекарства. В 2018 году они потратили почти 70 миллиардов гривен на медикаменты. Это на 25% больше, чем в предыдущие годы.

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