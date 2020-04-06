В лифте Коломыйской больницы скончался мужчина с подозрением на коронавирус
Мужчина находился в инфекционной больнице и имел проблемы с сердцем. 6 апреля пациент умер во время дороги в реанимацию – в больничном лифте Коломыйской центральной районной больницы.
Об этом рассказал генеральный директор больницы Андрей Кошкин в эфире НТК.
К теме Три заболевания, которые наиболее повышают риски смерти от коронавируса
Из-за ухудшения состояния, мужчину перевели из инфекционной больницы. Но он умер в больничном лифте так и не доехав до реанимационного отделения.
Мы сейчас с этой ситуацией разбираемся. Но, насколько мне известно, этот больной был в инфекционной больнице, кислородно-нуждающийся. Но имел тяжелую сопутствующую патологию со стороны сердца,
– рассказал Кошкин.
Кошкин также рассказал, что мужчине провели два экспресс-теста на коронавирус. Первый делали раньше и он был отрицательный, а сегодня сделали второй, который показал положительный результат.
По его словам, медики успели сделать мазок на ПЦР-тест и отправили его для дальнейшего исследования.
Отметим, что по состоянию на вечер 6 апреля, в Ивано-Франковской области зафиксировали 141 случай заражения и 7 летальных случаев.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Коронавирус в Германии: количество больных достигло более 100 тысячсегодня , 09:40
-
COVID-19 в Киеве: заболели уже 267 человексегодня , 12:33
-
Три заболевания, которые больше всех повышают риски умереть от коронавирусасегодня , 18:20
-
Умерший священник с Тернопольщины не был причиной вспышки коронавируса в области, – санврачсегодня , 16:56
-
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновениясегодня , 15:44
-
В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19сегодня , 12:23