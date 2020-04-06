В лифте Коломыйской больницы скончался мужчина с подозрением на коронавирус

Мужчина находился в инфекционной больнице и имел проблемы с сердцем. 6 апреля пациент умер во время дороги в реанимацию – в больничном лифте Коломыйской центральной районной больницы.

Об этом рассказал генеральный директор больницы Андрей Кошкин в эфире НТК.

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Из-за ухудшения состояния, мужчину перевели из инфекционной больницы. Но он умер в больничном лифте так и не доехав до реанимационного отделения.

Мы сейчас с этой ситуацией разбираемся. Но, насколько мне известно, этот больной был в инфекционной больнице, кислородно-нуждающийся. Но имел тяжелую сопутствующую патологию со стороны сердца,

– рассказал Кошкин.

Кошкин также рассказал, что мужчине провели два экспресс-теста на коронавирус. Первый делали раньше и он был отрицательный, а сегодня сделали второй, который показал положительный результат.

По его словам, медики успели сделать мазок на ПЦР-тест и отправили его для дальнейшего исследования.

Отметим, что по состоянию на вечер 6 апреля, в Ивано-Франковской области зафиксировали 141 случай заражения и 7 летальных случаев.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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