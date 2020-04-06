24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В лифте Коломыйской больницы скончался мужчина с подозрением на коронавирус

- Читати новину українською
Смерть с подозрением на коронавирус на Прикарпатье / Unsplash

Мужчина находился в инфекционной больнице и имел проблемы с сердцем. 6 апреля пациент умер во время дороги в реанимацию – в больничном лифте Коломыйской центральной районной больницы.

Об этом рассказал генеральный директор больницы Андрей Кошкин в эфире НТК.

К теме Три заболевания, которые наиболее повышают риски смерти от коронавируса

Из-за ухудшения состояния, мужчину перевели из инфекционной больницы. Но он умер в больничном лифте так и не доехав до реанимационного отделения.

Мы сейчас с этой ситуацией разбираемся. Но, насколько мне известно, этот больной был в инфекционной больнице, кислородно-нуждающийся. Но имел тяжелую сопутствующую патологию со стороны сердца,
– рассказал Кошкин.

Кошкин также рассказал, что мужчине провели два экспресс-теста на коронавирус. Первый делали раньше и он был отрицательный, а сегодня сделали второй, который показал положительный результат.

По его словам, медики успели сделать мазок на ПЦР-тест и отправили его для дальнейшего исследования.

Отметим, что по состоянию на вечер 6 апреля, в Ивано-Франковской области зафиксировали 141 случай заражения и 7 летальных случаев.

Як не захворіти на коронавірус
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Жертвы Новости Ивано-Франковска
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 219927
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 114202
сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
Традиції 91873
сегодня , 13:52 В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
Новини України 24452
сегодня , 16:07 В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ
Новини світу 31993
сегодня , 15:23 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество заболевших возросло до 21 человека
Лікування 19137
сегодня , 13:00 Нашли лекарства, которые способны побороть коронавирус за 48 часов
Лікування 19113
сегодня , 16:57 Коронавирус в Ивано-Франковске: умерла еще одна женщина
Лікування 11164
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук