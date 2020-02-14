В Великобритании возросло количество инфицированных коронавирусом лиц. Британские медики обеспокоены тем, что на днях одна больная женщина с симптомами коронавируса поехала к лондонскую больницу на такси, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и ожидать ее дома.

Впервые подтвердили случай заражения коронавирусом в Лондоне. Больная женщина сама приехала в больницу, вызвав себе Uber. Из-за этого властям пришлось тщательно отследить всех людей, с кем она могла контактировать по дороге. Как пишет издание BBC, британские власти призывают при появлении симптомов не выходить из дома и ожидать скорую.

Читайте также: В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Главный врач медицинского учреждения Бен Тревис рассказал, что женщине немедленно выдали маску и изолировали ее от других пациентов и посетителей. Позже ее отвезли домой и попросили не выходить за порог. Все работники больницы, которые имели контакт с инфицированной, отправлены также домой на 14 дней для "активного наблюдения".

Корреспондент BBC по вопросам здравоохранения Ник Триггл соглашается с тем, что надо самоизолироваться, если появились соответствующие симптомы.

Ни в коем случае не стоит прыгать в "Убер" и отправляться в приемную, где скапливается большое количество людей, в том числе с ослабленным иммунитетом. Непонятно, почему женщина, ставшая девятой зараженной коронавирусом, сделала это. Вероятно, она не слышала этого совета или слишком испугалась,

– заявил Ник Триггл.



В Лондоне больная коронавирусом женщина поехала в больницу на такси / Getty Images

По словам британского профессора Криса Витта, меры по сдерживанию вируса и изоляция – это две самые важные вещи. Медики ставят перед собой две задачи – остановить распространение вируса и задержать возможно возгорание, если он таки случится.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 14 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирус/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.