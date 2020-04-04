В Луцке COVID-19 обнаружили у медиков, которые проводили вскрытие умершего с коронавирусом

Медики, проводившие вскрытие умершего гинеколога Ореста Тимчака, заразились коронавирусом. Персоналу провели тестирование сразу после процедуры.

Коронавирусом заболели врач и медсестра, сейчас их состояние удовлетворительное. Также ожидают результаты теста еще одной медсестры, сообщают Волынские новости.

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У врача и медсестры вообще нет симптомов болезни, поэтому их не госпитализировали – они находятся дома на самоизоляции.

Директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук заверил, что вскрытие проводили с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении. Ведь во время проведения вскрытия у умершего мужчины было подозрение на наличие инфекции.

По словам Онищука, после вскрытия в помещении провели чистку, обработку и уборку.

Напомним, что 29 марта коронавирус посмертно подтвердили у врача-гинеколога Волынской областной клинической больницы Ореста Тимчака. 3 апреля сообщили о еще одной смерти среди медперсонала на Волыни – умер водитель скорой помощи со Старовыживщины.

В общем, на Волыни коронавирус диагностировали у 12 медработников.



Профилактика коронавирус / инфографика 24 канала

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