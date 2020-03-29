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В Луцке коронавирус обнаружили у директора городской клинической больницы

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Лариса Духневич зараз перебуває в інфекційній лікарні / 12 канал

Директора Луцкой городской клинической больницы Ларису Духневич госпитализировали с пневмонией. Экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Однако тест ПЦР показал, что коронавирус таки есть.

Після діагностування коронавірусу Духневич перевели у Волинську обласну інфекційну лікарню. У медзакладі провели дезінфекцію та обстежили п’ятьох контактних осіб. У них поки коронавірус не виявили, інформують на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у фейсбуці.

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Чутки про те, що я приїхала з хворобою з-за кордону – цілковита неправда. За кордоном не була. Скоріш за все, інфікувалася, коли вела огляд одного з пацієнтів, який нещодавно повернувся з-за кордону. Наразі ця людина в самоізоляції під наглядом,
– розповіла Лариса Духневич у коментарі "Першому" каналу.

Загалом в Україні виявлено 418 випадків захворювання коронавірусом, з них 9 – летальні, 5 людей одужали і їх виписали з лікарні. У Волинській області, згідно з інформацією МОЗ, зафіксували 2 випадки.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Медицина Лечение Новости Луцка
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