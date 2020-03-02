В Львове дезинфицируют общественный транспорт дважды в день: фото

Во Львове дважды в день трамваи, троллейбусы и автобусы проходят дезинфекцию антихлором из-за эпидемии коронавируса Covid-2019 в мире.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также: ЕС повысил уровень опасности коронавируса с умеренного до высокого

"Такую дезинфекцию проводим дважды в день. Все наши трамваи, автобусы, троллейбусы, особенно в эти дни, когда в мире распространяется коронавирус, подвергаются тщательной обработке", – сказал мэр города.

Садовый добавил, что завершаются тендерные процедуры и на конец августа Львов будет иметь две профессиональные автоматические мойки для мытья троллейбусов и трамваев, которые позволяют за ночь мыть 200 единиц транспорта.



Во Львове дезинфицируют общественный транспорт / Юра Мартынович / ИП "Дело"



Во Львове дезинфицируют общественный транспорт / Юра Мартынович / ИП "Дело"

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3 000 человек, выздоровели – более 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.