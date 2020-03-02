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В Львове дезинфицируют общественный транспорт дважды в день: фото

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Во Львове дважды в день трамваи, троллейбусы и автобусы проходят дезинфекцию антихлором из-за эпидемии коронавируса Covid-2019 в мире.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"Такую дезинфекцию проводим дважды в день. Все наши трамваи, автобусы, троллейбусы, особенно в эти дни, когда в мире распространяется коронавирус, подвергаются тщательной обработке", – сказал мэр города.

Садовый добавил, что завершаются тендерные процедуры и на конец августа Львов будет иметь две профессиональные автоматические мойки для мытья троллейбусов и трамваев, которые позволяют за ночь мыть 200 единиц транспорта.

У Львові дезінфікують громадський транспорт
Во Львове дезинфицируют общественный транспорт / Юра Мартынович / ИП "Дело"

У Львові дезінфікують громадський транспорт
Во Львове дезинфицируют общественный транспорт / Юра Мартынович / ИП "Дело"

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3 000 человек, выздоровели – более 30 000 человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Андрей Садовой Новости Львова Здоровье Лечение
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