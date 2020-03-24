В Мадриде открыли крупнейший в Европе госпиталь для больных коронавирусом – фото

В столице Испании выставочный центр превратили в самый большой в Европе полевой госпиталь, куда свозят больных коронавирусом.

Помещение Мадридского конференц-центра (IFEMA) может вместить 5500 больничных коек, что сделает его крупнейшим подобным заведением в Европе (сейчас здесь установлено 1300 больничных коек), пишет El Pais.

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На выходных полевой госпиталь принял более 300 пациентов с коронавирусом.

Известно, что ранее власти Испании также превратили отели в Мадриде в госпитали для лечения легких случаев коронавируса, чтобы снять нагрузку с больниц.

Мы должны готовиться эмоционально и психологически к очень трудным дням, которые впереди,

– заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.



Подготовка полевого госпиталя в Мадриде/Фото: elpais

Что известно о коронавирусе в Испании?Испания объявила карантин на территории всей страны с 8 утра 15 марта. Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми. Президент Каталонии Ким Торра также получил положительный результат на коронавирус.

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