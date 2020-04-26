В Мариуполе резко возросло количество больных COVID-19

За сутки – 22 новых случая коронавирусной инфекции обнаружили в Мариуполе. В городе фиксируют вспышку COVID-19. Там всего инфицировались уже 37 человек.

К счастью, 6 лицам уже удалось побороть недуг. Об этом информирует пресс-служба Мариупольского городского совета.

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25 апреля в Мариуполе подтвердили 22 новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты под медицинским наблюдением,

– говорится в сообщении.

Интересно, что 20 новых случаев были выявлены в кругу контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая зафиксировали, протестировав больных пневмонией.

Таким образом, в Мариуполе с начала карантина обнаружили уже 37 случаев COVID-19.

Какова ситуация с коронавирусом на Донетчине? По состоянию на 25 апреля Минздрав официально сообщало о 27 случаях коронавируса в регионе и 1 умершем человеке. Заметим, что данные были обнародованы без информации о новых инфицированных в Мариуполе. Кроме того, количество больных может быть значительно больше, поскольку неизвестно количество зараженных COVID-19 на оккупированных территориях.