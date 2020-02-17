В материнском молоке нашли компонент, отвечающий за когнитивные функции ребенка

Несмотря на то, что польза материнского молока известна давно, ученые нашли в нем важный компонент, который отвечает за когнитивное развитие младенца.

Исследователи из Калифорнийского университета Сан-Диего и Лос-Анджелесского университета обнаружили, что олигосахарид 2'–фукозилактоза (2'-FL) в молоке матери способствует развитию когнитивных способностей младенца на первом месяце жизни, пишет Plos One.

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Специалисты проанализировали состав грудного молока и частоту кормления 50 женщин и их детей в возрасте от 1 до 6 месяцев. Через 24 месяца после рождения детям измерили степень когнитивного развития, используя тест Bayley-III.

Благодаря нашей высокопроизводительной аналитической платформе мы можем за короткое время количественно оценить олигосахариды в сотнях образцов грудного молока. Эта технология позволяет нам связывать различия в составе молока с конкретными параметрами у детей,

– рассказывает один из авторов исследования, Ларс Боде.

Во время исследования специалисты обнаружили, что высокое содержание 2'-FL в грудном молоке в первый месяц кормления сопровождалось высокими показателями когнитивного развития у детей до двух лет. Важно, что количество олигосахарида в молоке через 6 месяцев после рождения никак не влияло на когнитивные показатели. Можно предположить, что 2'-FL имеет влияние на развитие ребенка лишь на раннем этапе жизни.

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