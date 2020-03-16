В МИД призвали не верить туроператорам и не покупать туры в теплые страны

Министерство иностранных дел призывает украинцев отказаться от поездок за границу и не верить туроператорам, которые утверждают о нераспространении коронавируса в теплых странах.

Про це на брифінгу про нерозповсюдження коронавірусу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він закликає українців не їхати у туристичні поїздки й взагалі відмовитися від виїзду за кордон.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. “Особливо у такі країни як Єгипет, де ситуація дуже складна. І щодня я отримую повідомлення про те, що чергові чартери туристичних кампаній відбувають, вивозять наших громадян до Єгипту, обіцяючи, що усе буде чудово, що там чудовий сухий клімат, висока температура, при якій коронавірус не розмножується, та усю цю маячню. Люди, вам брутально брешуть для того, щоб на вас заробляти й губити ваше здоров'я”.

Міністр додав, що туристичних операторів, які агітують українців виїжджати за кордон за дешевими турами, не цікавить майбутнє і здоров'я українців.

За його словами, туроператорів цікавить виключно заробіток.



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