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В Минздраве не исключают, что миллионы украинцев могут заразиться коронавирусом

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В Министерстве здравоохранения предположили, что заразиться коронавирусом могут сотни тысяч, а то и миллионы украинцев. Чтобы этого не произошло, надо выполнять все условия карантина.

Об этом на традиционном брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, количество больных будет зависеть от того, как граждане будут выполнять правила карантина. Если все условия будут соблюдаться, то количество зараженных будет гораздо меньше.

Ляшко также отметил, что в Китае сначала предполагали десятки миллионов заражений, но принятие жестких мер позволило остановиться на 80 тысячах. Этот пример, по его убеждению, должна принять во внимание Украина.

Внимание! По состоянию на 24 марта в Украине уже 97 подтвержденных случаев коронавируса. Сегодня подтвердили еще 24 новых случая заболевания коронавирусом. Сразу 10 новых случаев зафиксированы в Киевской области, еще один – в Тернопольской. Еще 13 случаев обнаружили в Черновицкой области.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Виктор Ляшко Лечение
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