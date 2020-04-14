В Минздраве объяснили, к какой катастрофе может привести посещение церквей на Пасху
Массовое посещение церквей на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в Украине.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Он рассказал, что Минздрав провел беседу с Советом церквей, со всеми главами, о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.
Ляшко отметил, что во время празднования Вербного воскресенья не было много нарушений в церквях.
Поэтому Минздрав призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.
"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознание людей", – добавил он.
Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
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