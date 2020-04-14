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В Минздраве объяснили, к какой катастрофе может привести посещение церквей на Пасху

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Коронавирус и Пасха / 24 Канал

Массовое посещение церквей на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в Украине.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Он рассказал, что Минздрав провел беседу с Советом церквей, со всеми главами, о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.

Ляшко отметил, что во время празднования Вербного воскресенья не было много нарушений в церквях.

 
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались у храмов и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19".

Поэтому Минздрав призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознание людей", – добавил он.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Здоровье Лечение Карантин в Украине 2020 Религия Пасха
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