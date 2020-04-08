В Минздраве объяснили как будут бороться с дефицитом Плаквенила

Министр здравоохранения Степанов сообщил, что пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила" для лечения.

Препарат Плаквенил, который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19 будет в достаточном количестве доступен для лечения больных системной красной волчанкой, передает пресс-служба Минздрава.

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Сейчас в Украине около 14 тысяч таких пациентов.

Системная красная волчанка – что это? Это аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда иммунная система человека ошибочно начинает атаковать собственные клетки и ткани.

Отмечается, что Минздрав разработал механизм, который позволит избежать нехватки препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса. Но не сообщают его детали.

Дополнительная партия препарата Плаквенил будет доступна именно для больных красной волчанкой и другими системными заболеваниями,

– говорится в сообщении.

Препарат планируют включить в программу "Доступные лекарства", и его можно будет приобрести только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране.